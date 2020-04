Coronavirus: Faraone, 'accordo su 10 odg condivisi, di lì parta nuovo dl governo'**

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – "Nella riunione di maggioranza abbiamo di fatto deciso che sugli emendamenti più onerosi si fanno 10 odg di maggioranza su 10 temi che abbiamo giudicato più importanti". Lo dice il capogruppo al Senato, Davide Faraone, dopo la riunione con il ministro Federico D'Incà sugli emendamenti al Cura Italia.

"Dieci odg della maggioranza che -aggiunge Faraone- impegnano il governo nella stesura del nuovo decreto che dovrà partire da questi punti". Per quanto riguarda "gli emendamenti non onerosi li stiamo discutendo uno ad uno per farli passare già da ora".