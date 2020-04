Coronavirus: Faraone, 'chiedere chiarezza su Inps non è sciacallaggio, Catalfo in aula'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Sul disastro dell’Inps è bene che si faccia chiarezza e che subito si prevedano modalità alternative per accedere ai sussidi. Abbiamo chiesto alla ministra Catalfo di venire in Senato a riferire sulle modalità con cui sono state gestite le domande dei sussidi , fatte pervenire assurdamente sul sito dell’INPS quando potevano esserci modi molto più semplici per accedere agli assegni o ai bonus". Lo sottolinea il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

"Non è utile a nessuno adesso nascondere le proprie responsabilità dietro gli scambi di accuse ed è dovere di chi rappresenta i cittadini mettersi dalla loro parte in questo momento: a casa mia non è sciacallaggio chiedere chiarezza e certezze per chi già vive condizioni difficili, si chiama dovere".

"Detto ciò, faccio una richiesta facile al presidente Tridico e alla ministra Catalfo : date la possibilità di aggiungere l’Iban al cassetto fiscale.

Non ci vuole tanto ed evitiamo che di qui in avanti si possano ancora verificare quelle scene di disperazione davanti al pc di casa. Basta con la burocrazia , davvero basta. Non vogliamo mai più vedere pagine buie come quelle di ieri".