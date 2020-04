Coronavirus: Fontana, 'altro giorno positivo, non vanificare sforzi'

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – "Un altro giorno positivo" in Lombardia per i contagi da covid19. Lo dice il governatore Attilio Fontana. "E' in linea, senza aumenti, con i giorni precedenti, quindi si sta verificando quello che i nostri esperti hanno previsto, e cioè che si inizia tra qualche giorno con questa benedetta discesa". Tuttavia, "è chiaro che bisogna mantenere la massima attenzione a tutte le indicazioni contenute nelle varie ordinanze, perché altrimenti questa linea di positività rischia di invertirsi", vanificando gli sforzi fatti.