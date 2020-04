Coronavirus: Fontana, 'credo a Boccia ma per ora ha fatto di più la Regione'**

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – "Credo al ministro Francesco Boccia, ma devo credere anche ai dati in mio possesso, e per ora prendiamo atto che ha fatto molto di più la Regione". Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, al punto stampa a proposito delle parole del ministro per gli Affari Regionale, secondo cui la regione dovrebbe chiedere scusa al commissario Domenico Arcuri.