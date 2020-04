Coronavirus: Fratoianni, 'immorale proprietari cliniche private chiedano Cig' (2)

(Adnkronos) – “Un minuto dopo che sarà finita l’emergenza sanitaria, con il rilancio della sanità pubblica – conclude Fratoianni – occorrerà rivedere decisamente i rapporti con queste realtà, in attesa che questo avvenga chiediamo al ministero della salute che provveda ad intervenire sulle regioni, ci sia una mappatura dei casi, si verifichino tutti i casi di speculazione avvenuti in queste settimane. Noi presenteremo un’interrogazione in Parlamento su quanto avvenuto e denunciato dalle organizzazioni sindacali del personale sanitario. La tutela della salute è incompatibile con le logiche di mercato e del profitto. Questo deve essere chiaro”.