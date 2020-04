Coronavirus: Le Maire, 'siamo tutti italiani, tutti spagnoli, tutti europei'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – "Siamo tutti italiani, siamo tutti spagnoli…siamo tutti europei". Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire nel corso di una conferenza stampa sottolineando la necessità "di solidarietà" in Europa per assicurare "la sicurezza, la dignità umana" in tutta l'Europa e soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria.