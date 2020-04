Coronavirus: Meloni, 'proposte Fdi irrealizzabili? Conte fa propaganda'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – "Noi stiamo cercando di evitare le polemiche e stiamo offrendo il nostro contributo, che non sempre viene apprezzato, perché pensiamo che il lavoro di Fratelli d’Italia debba essere quello di provare a dare una mano". Lo dice il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, in un'intervista al Tg5 delle 20.

"Sono rimasta abbastanza stupita da una intervista del presidente del Consiglio Conte in cui dice che le nostre proposte sarebbero pretestuose e irrealizzabili. Non più tardi di ieri, infatti, c’è stata chiesta maggiore collaborazione e siamo stati ringraziati per la serietà delle nostre proposte però, evidentemente, il governo preferisce fare propaganda. Le valutazioni le faremo alla fine dell’emergenza: ognuno si assumerà le proprie responsabilità e a giudicare saranno gli italiani".