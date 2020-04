Coronavirus: Musumeci telefona ai Prefetti, 'intensificare i controlli per strada'

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) – "Oggi telefonerà ai prefetti della Sicilia per esortali a intensificare la presenza delle forze dell'ordine nei centri urbani per sanzioni gravissime nei confronti di chi si fa trovare in giro senza avere una giustificazione accettabile". Lo ha annunciato il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo a Omnibus La7. "Dobbiamo fare ancora qualche settimana di sacrifico – dice – se il picco deve arrivare dobbiamo evitarlo, altrimenti vanifichiamo gli sforzi incredibili di tantissime famiglie che non possono più fare la spesa e che hanno spento persino il frigo perché non hanno più nulla da conservare".