Coronavirus: Nobili (Iv), 'Tridico si scusi in fretta con gli italiani'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – "E' incredibile che dopo la Caporetto di ieri, con l’impossibilità di accedere al sito per centinaia di migliaia di lavoratori autonomi e partite Iva e con la gravissima diffusione di dati sensibili dei cittadini, nessuno all'Inps si sia sentito in dovere di offrire una spiegazione al perché strumenti informatici così importanti siano così scarsamente sicuri, né soprattutto di scusarsi con i milioni di persone a cui, in un momento così difficile, viene negato il diritto a un’indennità, peraltro insufficiente. Non solo non hanno potuto presentare la domanda ma sono stati persino sbeffeggiati". Lo dichiara Luciano Nobili, deputato di Italia Viva.

"Tutto quello che si poteva sbagliare – spiega – l'Inps lo ha sbagliato. Era sbagliata l'idea del click day poi ritrattata troppo tardi, è stato sbagliata la gestione informatica dell'iniziativa, si sono fatti degli errori madornali sulla privacy e sbagliati sono stati anche i toni, arroganti invece che costernati.

Le uniche cose che il presidente Tridico ha saputo dire sono indicare un attacco hacker che sa tanto di pietosa pezza e un annuncio su uno scaglionamento, dichiarando che 'non c’è fretta'".

"La fretta, invece, c'è eccome. Ed è molta perché milioni di italiani, che lavorano con la partita Iva e come autonomi o professionisti sono abbandonati a loro stessi e molti di loro non sanno come far fronte alle spese di questo mese. Ora Tridico faccia di tutto per rimediare velocemente se è in grado di essere minimamente all’altezza del delicato e fondamentale compito che svolge", conclude.