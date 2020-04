Coronavirus: Pinotti, 'da Van der Leyen parole serie, Salvini stop campagna insensata'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Ursula Van der Leyen ha chiesto oggi scusa agli italiani, con una bella lettera ispirata alla solidarietà del migliore europeismo. Un atto che dimostra coraggio e sensibilità e che apprezziamo, dopo alcune valutazioni iniziali che abbiamo ritenuto un errore". Lo dice la senatrice Roberta Pinotti, della segreteria nazionale del Pd.

"Salvini ha perso invece un’altra occasione per tacere. Smetta questa campagna insensata contro l’Europa, da soli non si va da nessuna parte. E impari, da chi ha dimostrato di saperlo fare, a chiedere scusa per i tanti suoi errori che questo governo ha dovuto riparare”.

“L’Unione europea – prosegue Pinotti – sta mettendo in campo in queste ore strumenti importanti come Sure, il fondo di sostegno alla Cig proposto dal commissario all’Economia Gentiloni e sta stanziando 2770 miliardi, una cifra mai vista prima per una crisi.

Continueremo a chiedere quanto serve con determinazione, ma è utile sottolineare gli sforzi fatti, non attaccare a testa bassa sempre e comunque per mero calcolo propagandistico”.