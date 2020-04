Coronavirus: Progetto Italia, 'governo si affidi a task force guidata da Draghi'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – "L’Italia è allo sbando, in balia di un governo incapace rispetto alla complessità delle grandi questioni cui il Paese è chiamato a rispondere. Le forze politiche presenti in Parlamento, dovrebbero imporre al governo la costituzione di una task force, presieduta da Mario Draghi e composta da poche personalità autorevoli, in grado di traghettare il Paese fuori dalla drammatica situazione i cui si trova". Lo chiede il movimento 'Progetto Italia'.