Coronavirus: Salvini, 'enorme barriera protettiva per medici contro inchieste'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – "Abbiamo fatto una proposta di legge perchè i medici siano penalmente tranquilli a emergenza finita. Siamo in Italia, dove un ministro dell'Interno che ha bloccato per alcuni giorni lo sbarco di immigrati irregolari andrà a processo e noi non vorremmo che andassero eventualmente a processo dei medici o degli infermieri ad emergenza finita perchè qualcuno si alzerà la mattina con il piede sbagliato". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. "Ci vuole lo scudo -aggiunge- un'enorme barriera protettiva a garanzia di tutti coloro che stanno lavorando, medici ospedalieri e medici di famiglia".