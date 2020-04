Coronavirus: Salvini, 'Giovanni Paolo II grande Papa, prega per noi'**

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – "Prega per noi". E' l'invocazione che il segretario della Lega, Matteo Salvini, rivolge a San Giovanni Paolo secondo, nel quindicesimo anniversario della morte. "Un grande Papa, un uomo -scrive in un post su Facebook il leader leghista- che col suo coraggio ha cambiato la storia, un Santo a cui ci affidiamo anche oggi, nel ricordo commosso del suo volto e della sua opera". Salvini pubblica una foto del Pontefice in montagna, accompagnate da una sua frase: "Queste montagne suscitano nel cuore il senso dell’infinito, con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è sublime".