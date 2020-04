Coronavirus: Sea, 'da pandemia impatti significativi ma non stimabili'

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – "I presumibili impatti della pandemia covid19 sul gruppo Sea, seppur significativi, non sono puntualmente stimabili. Sarà necessario attendere l’evoluzione della situazione nel nostro Paese, in Europa e nel resto del mondo per una valutazione più compiuta". E' quanto afferma il gruppo che gestisce gli aeroporti di Milano, in una nota.

Dal 23 febbraio 2020, il traffico sugli scali Sea si è progressivamente ridotto fino a raggiungere il numero di "530 passeggeri il 31 marzo, a fronte di 95,8 mila passeggeri del corrispondente giorno dell’anno precedente". Il quadro, spiega ancora il gruppo di Linate e Malpensa "risulta al momento estremamente complesso e l’evoluzione nei prossimi mesi dipenderà da diversi fattori, tra cui la durata dell’emergenza e delle connesse misure e restrizioni, gli effetti sull’economia che tale emergenza potrà determinare e l’impatto che tale epidemia potrà avere sulla propensione al viaggio dei passeggeri".

Sea ha adottato per ora "una serie di misure finalizzate a mitigare gli impatti di tale crisi, anche in termini economici e finanziari, mediante le quali la società potrà gestire i propri fabbisogni sino alla graduale ripresa delle attività".