Coronavirus: Toti twitta foto strada affollata a Genova, 'sconsiderati'

Roma, 2 apr, (Adnkronos) – "Amici, queste sono le immagini di via Sestri a #Genova questa mattina. Così proprio non ci siamo. Vorrei chiedere a questi sconsiderati cittadini se davvero ognuno di loro ha un buon motivo per essere lì! #CoronavirusLiguria". Lo scrive il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, su twitter postando una foto della via di Genova piena di gente.