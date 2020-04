Coronavirus: Zingaretti, 'puntare a sfasciare Ue quanto di più stupido'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – "L’Europa deve cambiare. Non essere distrutta come vorrebbero degli irresponsabili che pensano solo a se stessi e non all’Italia". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un blog su HuffPost. Il leader dem sottolinea come "la Ue ha realizzato più azioni concrete nelle ultime settimane che in tutti gli ultimi anni. Bisogna essere consapevoli delle scelte fatte, senza cedere alla sterile propaganda antieuropeista".

"Nessun paese europeo può salvarsi da solo, nessuna persona può essere lasciata sola. Puntare a distruggere l’Europa è quanto di più stupido si possa pensare. Oggi più che mai. Cambiare e spingerla verso nuovi compiti e obiettivi coraggiosi salva i Paesi membri dall’oblio della solitudine e mette al riparo le persone dall’indifferenza delle istituzioni".

"Dunque, continuiamo insieme per superare l’emergenza e sostenere un’Europa all’altezza di questa sfida con la storia.

Lavoriamo ancora, con tutte le forze che abbiamo, per un’Europa protagonista di pace, lavoro e sviluppo nel mondo".