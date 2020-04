Coronavirus: Zingaretti, 'quanti fake su di me, denunceremo e risarcimenti a emergenza'** (2)

(Adnkronos) – "Oggi riguarda me, ma questo fenomeno potrebbe coinvolgere chiunque e va arginato perché, mai come in questo momento, noi abbiamo bisogno di unità, coesione, impegno alla diffusione di informazioni utili. Ecco perché denunceremo questi episodi e sporgeremo querela nei confronti di chi usa la disinformazione per fomentare rabbia e odio attraverso insulti e minacce. Tutti i risarcimenti saranno devoluti alla Protezione Civile e alla ricerca pubblica in sanità. Non saranno le fake news a distogliere la nostra attenzione dal Paese, dai bisogni e dai problemi delle persone".