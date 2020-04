Coronavirus: Zingaretti, 'quanti fake su di me, denunceremo e risarcimenti a emergenza'**

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – "Chi non ha argomenti sparge odio e fake news. denunceremo e tutti i risarcimenti saranno devoluti alla protezione civile e alla ricerca pubblica in sanità. A quanti è già arrivata via WhatsApp o sui social una bufala sul mio conto? In pochi giorni questi “bufalari” sono stati capaci di dire che: non ho mai contratto il coronavirus, poi invece che l'ho preso ma mi sono curato in clinica privata. E altre sciocchezze ancora". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb.

"Non si tratta solo di fake news gravissime, ma di una vera e propria campagna denigratoria e di disinformazione che mira a creare notizie false per poi diffonderle ovunque. Chi non ha argomenti diffonde odio e falsità.

Noi non useremo mai questo metodo, ma non possiamo far finta di niente. Queste campagne di odio e di violenza sono ancora più gravi perché avvengono in uno dei periodi più drammatici della nostra storia dal dopoguerra".