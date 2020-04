Corruzione: Albo (Corte Conti), 'in Sicilia si preferisce anticorruzione di facciata'

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) – In Sicilia "si è ben lontani da una presa di coscienza del ruolo primario affidato alla stessa Amministrazione nel contrasto alla corruzione" e "la tendenza delle amministrazioni è di rimuovere l'obbligo anticorruzione concreto preferendo, sovente, l'anticorruzione di facciata, quest'ultima affidata alla convegnistica di settore, dichiarazioni di intenti e sterili invettive intrise di logica gattopardesca". E' il giudizio tagliente del procuratore della Corte dei conti per la Sicilia, Gianluca Albo, nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020. La cerimonia tradizionale è stata annullata per l'emergenza coronavirus. La relazione è stata pubblicata sul sito.