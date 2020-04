Luxottica: integrerà al 100% cigs Covid19, manager si dimezzano stipendio (2)

(Adnkronos) – "A tutti i dipendenti saranno comunque garantite due settimane consecutive di ferie e un’ulteriore terza settimana da programmare secondo alcune condizioni organizzative", precisa Luxottica.

"Di fronte all’attuale contesto di emergenza e in segno di solidarietà verso tutti i dipendenti in Italia e nel mondo, il gruppo dirigente di Luxottica aderirà da oggi su base volontaria alla riduzione dello stipendio per tutto il periodo dell’emergenza, in linea con l’autoriduzione del 50% del compenso dell’amministratore delegato del Gruppo Francesco Milleri".