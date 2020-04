Meteo: in Lombardia aumento temperature dal weekend

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – Temperature massime in aumento in Lombardia a partire da domani e soprattutto con l'inizio della prossima settimana. Lo prevede il bollettino meteo dell'Arpa: da lunedì "giornate in prevalenza stabili, soleggiate e accompagnate da un rialzo termico". Domani il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento a ridosso dell'arco alpino. Le minime sono stazionarie, tra -1 e 3 gradi, le massime tra 14 e 17.