Coronavirus: 70 sindaci siciliani a Conte, 'situazione drammatica e misure insufficienti'

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) – "Situazioni drammatiche come quella che stiamo vivendo richiedono risposte straordinarie". E l’appello lanciato da oltre settanta sindaci siciliani al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con un articolato documento che contesta le misure prese dal Governo nazionale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il documento, che ha raccolto consensi trasversali tra i primi cittadini dell’Isola, definisce i provvedimenti governativi "illusori e palesemente insufficienti". Critiche ai 4,3 miliardi stanziati, bollati come un anticipo dovuto ai comuni, ma anche alla cifra di 400 milioni che per gli amministratori locali dell’Isola non consentirà di "rispondere adeguatamente alle necessità di quasi ottomila comuni su tutto il territorio nazionale". L’epicentro della protesta delle fasce tricolori è la provincia di Messina, dove il primo firmatario Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo, ha raccolto numerosissime adesioni.

"Il vasto consenso al documento – spiega Francilia – dimostra che questa non è una battaglia di una parte politica, ma di tutti gli amministratori locali che in questo momento drammatico sentono il dovere di dare risposte concrete ai loro cittadini sia nel campo della tutela della salute pubblica sia nel fronteggiare l’emergenza socio economica". Non soltanto sindaci del Messinese, perché fra i primi firmatari vi sono anche diversi primi cittadini del Catanese, con il testa il sindaco di Catania Salvo Pogliese.

"Quella dei sindaci – sottolinea Pogliese – è una iniziativa importante che propone una piattaforma organica di proposte finalizzate a sostenere gli enti locali che rischiano di essere i terminali di questa drammatica situazione e di subire gravi problematiche aggiuntive in termini di introiti di bilancio. Lo Stato deve pensare a misure compensative che certamente non possono essere rappresentate dai 400 milioni di aiuti che serviranno per non più di due settimane".

Oltre alla protesta c’è, però, anche la proposta. Sul tavolo del premier i sindaci siciliani mettono, infatti, una serie di proposte concrete a cominciare dalle misure di natura economico finanziaria come il rimborso Imu 2020, la possibilità di utilizzo avanzi in spesa corrente o l’estensione della moratoria sui mutui anche ai prestiti contratti dagli enti locali con la Cassa deposito e prestiti.

Non mancano poi le richieste per il potenziamento dei servizi sociali, dei poteri ai primi cittadini per il controllo dell’ordine pubblico, e per una decisa azione di semplificazione amministrativa. "La critica fine a se stessa non serve a nessuno – aggiunge Francilia -, abbiamo inviato al presidente del Consiglio le nostre proposte concrete per mettere le amministrazioni comunali nelle condizioni di essere realmente una prima linea efficace nel fronteggiare l’emergenza". "Dalla capacità del Governo del Paese di rispondere prontamente e concretamente e con la massima trasparenza al grido di aiuto degli enti locali e dei cittadini ma anche delle imprese e dei lavoratori dipenderà la tenuta sociale ed economica del sistema Italia", concludono i sindaci siciliani.