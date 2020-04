Coronavirus: Ceccanti, 'su Orban ancora assente voce destra liberale italiana'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “A differenza di tredici partiti di centrodestra europei aderenti al Ppe guidati dai Primi ministri conservatori di Grecia e Norvegia, che hanno capito la vera natura del regime di Orban chiedendone l’espulsione dal loro partito, in Italia, almeno per ora, sembra purtroppo assente qualsiasi voce rappresentativa di destra liberale che vada oltre alcune difese improbabili del governo ungherese. Il quale, per suo conto, risponde oggi facendo finta di niente". Lo sottolinea Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd i commissione Affari costituzionali della Camera.

"Sulla natura del regime di Orban e sulle necessarie conseguenze da trarne in sede europea -aggiunge l'esponente Dem- non ci possono essere giustificazionismi o mezze misure”.