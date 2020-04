Coronavirus: centrale Enel Termini Imerese si illumina del tricolore

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) – E' illuminata con i colori della bandiera italiana, da qualche sera, la centrale Enel di Termini Imerese e così rimarrà per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Come per molti altri edifici e sedi istituzionali italiane, il gruppo Enel illuminando con il tricolore un impianto che produce un bene essenziale, quale l’energia elettrica, vuole rimarcare "lo spirito coeso e unitario con cui l'intera nazione sta lottando contro il Coronavirus". Enel ha già messo in campo numerose iniziative per garantire la sicurezza dei suoi dipendenti e la sua Onlus, Enel Cuore, ha già stanziato 23 milioni per donazioni, in Italia, a sostegno delle principali realtà impegnate nell’assistenza sanitaria e sociale.