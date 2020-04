Coronavirus: Cisal Sicilia a Musumeci, 'tavolo permanente contro crisi'

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) – "La crisi provocata dal Coronavirus rischia di essere un colpo fatale per la Sicilia: il governo regionale prevede una contrazione del 7% e secondo Coldiretti sono oltre 360 mila i siciliani che hanno bisogno di aiuto per poter mangiare, il 14% dell’intero Paese. Uno scenario tremendo per un’economia già ingessata e con antichi problemi mai risolti. Mai come adesso è quindi necessario che politica, sindacati e imprese facciano fronte comune per evitare che l’Isola sprofondi definitivamente, usando al meglio le poche risorse a disposizione". Così il commissario della Cisal Sicilia Nicola Scaglione che chiede al governatore Musumeci "la convocazione di un tavolo permanente contro la crisi". "E’ facile prevedere che la situazione precipiterà velocemente – aggiunge – on un tasso di povertà destinato ad aumentare, sempre più aziende costrette a chiudere, licenziamenti e ricorso agli ammortizzatori sociali.

La politica è chiamata a una doppia sfida: da un lato evitare la diffusione del contagio e dall’altro iniziare a programmare da subito la ripresa futura".