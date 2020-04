Coronavirus: Conte a Regioni, 'salvare vite conta più di qualche incomprensione'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – "Ognuno di noi, ministri, governatori, a tutti i livelli istituzionali, sta dando il massimo con un obiettivo comune che è quello di salvare più vite possibili e mettere in sicurezza il nostro Paese. Questo ci unisce e dovrà continuare a unirci. Questo deve contare più di ogni incomprensione, ora e in futuro". Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rivolgendosi ai presidenti di Regione collegati in videoconferenza.