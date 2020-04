Coronavirus: da Impregilo diecimila mascherine per gli ospedali siciliani

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) – Una gara di solidarietà che coinvolge tutti per dotare chi si trova oggi in prima linea di dispositivi individuali di protezione. Salini Impregilo, gruppo che opera nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria in oltre 50 Paesi, ha donato 10mila mascherine FFP2 da destinare al personale che opera all’interno degli ospedali del sistema sanitario regionale della Sicilia. "In questa dura battaglia per sconfiggere il Covid-19 – dice l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza – siamo tutti in prima linea. Sia i privati che il mondo produttivo stanno rispondendo con grande generosità per affiancare l’istituzione regionale in questa difficile e impegnativa prova".