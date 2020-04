Coronavirus: Gallera, 'decessi sempre alti, +351 a 8.311 in Lombardia'

Milano, 3 apr. (Adnkronos) – In Lombardia "i decessi sono sempre alti": da ieri a oggi sono stati 351, per un totale di 8.311 morti per coronavirus. Aumenta il numero di dimessi, che sale da 24.992 di ieri a 26.026. Sono i dati del bollettino quotidiano di Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia.