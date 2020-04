Coronavirus: governo Musumeci crea task-force per misure economiche

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) – Una speciale task-force per coordinare le misure finanziarie ed economiche necessarie a fronteggiare l'attuale crisi provocata dall'emergenza Coronavirus in Sicilia. Lo ha deciso il governo Musumeci che ha formato un apposito gruppo di lavoro, insediatosi stamane a Palazzo Orleans a Palermo. Il team, costituito con un decreto dell'assessore all'Economia Gaetano Armao, è formato dal ragioniere generale della Regione, dai dirigenti generali dei dipartimenti Finanze, Programmazione e Attività produttive e dalle Autorità di gestione dei Fondi europei e nazionali e dall'Autorità regionale dell'innovazione tecnologica, oltre che dal capo di Gabinetto vicario del presidente Musumeci. A coordinare la struttura, alla quale non spetterà nessun compenso, sarà Benedetto Mineo, già capo dell'Agenzia delle dogane e ai vertici di Equitalia. Il dirigente regionale, che in passato ha guidato anche il dipartimento Finanze, avrà il compito di pianificare e monitorare lo stato degli interventi e rendicontare al governo, avvalendosi delle strutture tecniche regionali e dell'assistenza tecnica sui fondi disponibili nei vari dipartimenti.