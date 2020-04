Coronavirus: Guerra, 'per emergenza servono strumenti europei nuovi e condivisi'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – Per affrontare la crisi economica dovuta all’emergenza del Coronavirus “servono strumenti europei nuovi che abbiamo elementi di condivisione”. Lo ha detto Maria Cecilia Guerra, Sottosegretaria al Mef, intervenendo stamattina a Studio24 su Rainews.

“Bisogna trovare strumenti comuni per poter ottenere dal mercato prestiti a lunga scadenza con tassi di interesse molto contenuti. Prestiti di cui ciascun Paese si assume la responsabilità, ma che abbiano elementi di condivisione – ha sottolineato Guerra – Siamo di fronte ad uno shock che colpisce tutti i Paesi in modo indifferenziato e non possiamo fare ricorso a strumenti tradizionali pensati per altri contesti. Noi continueremo come Paese a portare avanti questa linea con forza”.

La Sottosegretaria ha evidenziato come ci sia comunque “un ruolo attivo delle istituzioni europee, che si stanno muovendo nella direzione giusta.

La Bce ha messo a disposizione un sostegno ai finanziamenti delle economie molto molto forte, superando anche delle regole che riguardavano le quote di acquisto dei titoli dei singoli Paesi per andare incontro al bisogno. Anche la Commissione si sta muovendo, con delle proposte che magari sono ancora timide, ma vanno nella direzione giusta – ha aggiunto – come il piano Sure, che prevede una emissione comune di debito per sostenere un intervento a favore dei disoccupati e degli ammortizzatori sociali”.