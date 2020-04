Coronavirus: in ospedali Trapani prime attrezzature per pazienti Covid 19

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) – Sono arrivate nei presidi ospedalieri dell'Asp di Trapani le prime attrezzature sanitarie da destinare ai reparti Covid della provincia. Si tratta di 14 letti con materassi antidecubito per Terapia Intensiva (destinati rispettivamente quattro a Trapani, quattro a Mazara del Vallo e sei a Marsala); due portatili per radiografia (uno a Trapani e uno a Marsala); due ecografi portatili (uno a Trapani e uno a Marsala); sei pensili in fase di installazione in Rianimazione al Covid- Hospital di Marsala. La fornitura rientra in un più ampio programma di acquisto di apparecchiature specifiche dedicate a pazienti Covid-19, in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria che ha reso necessario un piano regionale di implementazione dei posti letto di terapia intensiva.