Coronavirus: nel milanese +387 casi, in città +166 (2)

(Adnkronos) – I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 6.765, per un totale di 135.051 tamponi eseguiti in Lombardia. A Bergamo e provincia si è arrivati 9.315 contagiati (+144 dopo i +132 di ieri), e a Brescia (+257 dopo i +159 di ieri). "A Brescia è una situazione che apprendiamo essere in miglioramento, nonostante l'aumento", sottolinea l'assessore al Welfare Giulio Gallera. I nuovi casi a Lodi e provincia sono +25, a Monza e provincia +141, a Cremona +123.

A Crema ci sono zero nuovi casi e a Codogno solo uno in più.

"Lo sforzo sta producendo risultati e dobbiamo continuare così, dobbiamo resistere".