Coronavirus: nel milanese +387 casi, in città +166**

Milano, 3 apr. (Adnkronos) – In provincia di Milano incremento di 387 casi di coronavirus da ieri a oggi, in città di 166 contagiati. E' il dato della Regione Lombardia sui nuovi casi di coronavirus, che nel capoluogo salgono a 4.184 casi. In provincia 10.391. "E' il dato più significativo", ammette l'assessore al Welfare Giulio Gallera, "ma migliora da ieri, quando l'aumento era stato di +482.