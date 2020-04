Fdi: Gasparri, 'Caruso riferimento di saggezza'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – "Antonio Caruso, mancato ieri a Milano, fu parlamentare saggio e competente. Anche nel gruppo del Pdl fu riferimento prezioso sui temi della giustizia e della legalità". Lo ricorda il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Amico di un lungo percorso -aggiunge- seppe unire militanza politica a grandi qualità professionali. Lo ricordo con grande rimpianto, come riferimento di saggezza e come persona sempre capace di offrire soluzioni in ogni contesto”.