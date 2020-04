Coronavirus: assessore Sicilia, 'nelle casse dei comuni 20 milioni fondo politiche sociali'

Palermo, 4 apr. (Adnkronos) – “Nelle casse dei comuni siciliani ci sono 20 milioni del fondo nazionale delle politiche sociali 2013-2015 non utilizzati e che invece potrebbero servire per potenziare la rete di solidarietà”. L’invito a spenderli arriva dall’assessore regionale del Lavoro che ha scritto ieri una nota ai primi cittadini dell’Isola chiedendo di attivarsi per l’utilizzo delle risorse. “In questo momento emergenziale, in cui va potenziata la risposta del pubblico in favore di chi ha bisogno – dice Scavone- dobbiamo fare il possibile per sbloccare rapidamente queste risorse che potrebbero essere usate per rispondere alle conseguenze dell’epidemia da covid 19. Per quanto mi riguarda- aggiunge Scavone- ho dato disposizioni al dipartimento Famiglia di attivare tutte le procedure necessarie per semplificare l’iter burocratico volto alla spesa di queste somme”.