Coronavirus: Bazoli (Pd), 'Salvini lasci in pace Brescia'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Brescia è una città che sta soffrendo molto, con la consueta dignità e sobrietà che sono un noto tratto distintivo di chi la abita. E con la stessa misura e operosità silenziosa sta lavorando l'amministrazione comunale, per cercare di dare risposte ad una popolazione sfibrata dal dramma che si sta consumando. Sentire il leader del centrodestra approfittare della situazione per fare sterile polemica e propaganda politica contro l'amministrazione e il sindaco, colpevole di essere di un'altra parrocchia, credo urti la sensibilità di tutti i bresciani, che in questo momento si sentono ancora più stretti al loro municipio". Lo afferma Alfredo Bazoli, deputato Pd e capogruppo in commissione Giustizia della Camera.

"Ci lasci in pace, Salvini, porti le sue indegne e ciniche polemiche altrove.

Brescia -conclude l'esponente Dem- è un'altra cosa”.