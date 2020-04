Coronavirus: Fraccaro, 'pronta norma su golden power, in primo provvedimento utile' (2)

(Adnkronos) – “Con la norma che porteremo a breve in Consiglio dei ministri -spiega Fraccaro- il Golden power sarà esteso anche ad altri ambiti, come ad esempio il settore alimentare, finanziario e assicurativo o sanitario. La norma inoltre sarà applicata alle operazioni all’interno dell’Ue. È evidente che in questo momento è necessario ricomprendere nella protezione statale settori che risultano decisivi per lo sviluppo del sistema-Paese e ampliare l’ambito di applicazione anche a livello europeo. La nostra priorità è tutelare gli interessi nazionali da ogni mira speculativa".

"Nella normativa sul rafforzamento del Golden power -afferma ancora il sottosegretario- introdurremo la possibilità di avviare d’ufficio l’esercizio dei poteri speciali, anche su operazioni non notificate. In questo modo sarà possibile mettere in sicurezza le filiere produttive che rappresentano gli interessi strategici del Paese.

Soprattutto, con l’avvio d’ufficio del Golden power il governo avrà a disposizione uno scudo per salvaguardare in maniera immediata le aziende italiane, anche avvalendosi degli strumenti di intelligence economica. Mai come in questo momento dobbiamo tenere alta la guardia.(segue)