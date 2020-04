Coronavirus: Gelmini, 'deroghe a decreto dignità già in Cura Italia'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “In questa situazione drammatica, con tante aziende in ginocchio a causa dell’emergenza Coronavirus, occorro iniziative straordinarie per salvaguardare i posti di lavoro. Non possiamo permetterci di abbandonare imprese e lavoratori, e di far schizzare in alto vertiginosamente il tasso di disoccupazione nel nostro Paese. Subito liquidità per gli imprenditori e iniziative mirate per l’occupazione. Serve prevedere, già all’interno del ‘Cura Italia', deroghe al decreto dignità, in particolare per quanto riguarda le causali per il rinnovo dei contratti a termine, che allo stato attuale sono estremamente rigide". Lo chiede Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"In questo momento -aggiunge- occorre introdurre delle causali speciali per emergenza Covid-19, aiutando così tante aziende a rinnovare i contratti più facilmente.

Ogni posto di lavoro salvato sarà una conquista, ma dobbiamo agire in fretta”.