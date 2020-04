Coronavirus: Labriola (Fi), 'Comuni lasciati soli su sanificazione'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “L’Italia non potrà ripartire con la fase due se prima il governo non fornirà mascherine ad ogni nucleo famigliare e non si proceda ad una sanificazione quotidiana e costante dei nostri territori. Colpevolmente il governo latita su questa prassi e lascia i Comuni soli. Senza la sanificazione costante delle città, dei mezzi pubblici e dei luoghi di lavoro non andremo molto lontano". Lo afferma Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.