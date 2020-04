Coronavirus: sindaco Messina, 'tamponi ai clochard? Dalla Raggi un'idea balorda'

Palermo, 4 apr. (Adnkronos) – "Fare il tampone a tutti i clochard? A me sembra un'idea balorda, con tanto pregiudizio". A dirlo all'Adnkronos è Cateno De Luca, sindaco di Messina che commenta così l'idea di Virginia Raggi. "Avrei magari accolto l'idea di tamponare tutti quelli che sono nei presidi sanitari – spiega – in modo tale da capire come è la situazione in quei focolai forzati. Quindi, la mia valutazione è che è una idea assolutamente balorda e segno di veri pregiudizi".