Coronavirus: Di Maio, 'grazie amministratori, no colore politico ma bene italiani'**

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – "Voglio dire grazie, di vero cuore, a tutti i nostri amministratori locali. Senza alcuna distinzione di colore politico, perché c’è solo il bene che tutti noi, insieme, da nord a sud, proviamo per gli italiani. Solo rimanendo uniti possiamo uscire da questa crisi. Non molliamo". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Una bella notizia – esordisce il responsabile della Farnesina nel post – oggi sono arrivate in Sicilia 40 tonnellate di mascherine e guanti. Una sostanziosa fornitura che servirà a dare supporto innanzitutto agli ospedali della regione. In totale i dispositivi sanitari distribuiti dal Dipartimento Protezione Civile in tutto il centro sud ad oggi sono circa 20 milioni", scrive Di Maio postando un indirizzo che consente di consultare il dettaglio regione per regione.

"La fornitura di mascherine non si ferma e questa sera, tra Fiumicino e Malpensa, arriveranno altre 5 milioni di mascherine", aggiunge prima di rivolgere il suo grazie agli amministratori locali. "In queste settimane presidenti di Regione e sindaci stanno affrontano in prima linea questa emergenza. Come ministero degli Affari Esteri stiamo fornendo tutta l’assistenza necessaria per andare incontro alle loro esigenze e a quelle di tutti i cittadini", assicura.