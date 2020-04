Coronavirus: figlia agente scorta Conte, 'orgogliosa di te, sei stella luminosa'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Toccante messaggio affidato a Facebook da Giorgia, la figlia di Giorgio Guastamacchia, il sostituto commissario nella scorta del premier Giuseppe Conte, spentosi a causa del Covid-19 a soli 52 anni. Nel lungo messaggio in cui ricorda il padre, Giorgia ringrazia anche il premier Giuseppe Conte, raccontando di essere stata raggiunta da una sua telefonata di vicinanza, con "belle parole" rivolte al suo papà.

"L'ultima volta che ti ho visto, è stato il 6 marzo. L'ultima volta che ti ho sentito è stato il 19 marzo, il giorno del tuo ricovero (bella festa del papà, vero?) – scrive la ragazza – Da quel giorno, anche se eri intubato e incosciente, ogni giorno ti ho mandato uno o più messaggi per incitarti a non mollare, a non abbandonarci, a combattere sto cazzo di virus".

"Da stamattina, mi rendo conto che quei messaggi non li leggerai mai.

Ma sicuramente saranno arrivati direttamente al tuo cuore perché si sa, un rapporto Padre-Figlia non se ne andrà mai, soprattutto dopp aver condiviso tante cose. Addio papà. SONO STRA ORGOGLIOSA DI AVERTI AVUTO COME PADRE – aggiunge la ragazza a caratteri maiuscoli, come a ribadire le sue parole – Un giorno, racconterò la tua storia. La storia di un eroe. La storia di un padre meraviglioso e un poliziotto esemplare. Dammi solo il tempo di tornare lucida ed uscire da questo mare di lacrime e dolore… Ci vorrà un po', ma ce la faremo. Stacci vicino papà, stacci vicino te ne prego. Mancherai come non so cosa. Sarai la stella più lucente lassù, insieme a nonno". Segue il ringraziamento rivolto al premier.

"Grazie a Giuseppe Conte per le belle parole verso mio padre, e per avermi chiamata stamattina facendomi le condoglianze personalmente! Lei sa, cosa deve fare", scrive la ragazza che sulla sua bacheca ha anche postato il messaggio di cordoglio pubblicato ieri, a poche ore dalla morte dell'uomo, dal presidente del Consiglio.