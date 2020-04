Coronavirus: Marcucci, 'Lega dice falsità, voleva assoluzione per tutti'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – "Gira una polemica falsa e strumentale su un emendamento a mia prima firma. La Lega voleva una assoluzione di massa per tutti i datori di lavoro, il mio testo non l’ha mai prevista in nessun caso”. Comincia così un lungo post pubblicato sulla propria pagina Facebook dal capogruppo Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci.

“L’emendamento a mia prima firma non fa altro che prevedere che, per i terribili giorni che stiamo vivendo- si legge nel post- le strutture sanitarie e sociosanitarie e i medici che in esse lavorano rispondano civilmente per dolo e colpa grave, e penalmente per colpa grave, nei casi di omicidio e lesione colposi. La valutazione della colpa grave dovrà tener conto delle difficilissime condizioni in cui gli operatori sanitari si trovano a lavorare".

"L’eccezionalità e la gravità dell’emergenza rendono necessario prevedere che anche la gestione delle strutture sanitarie, che rispondono delle condotte dolose o colpose dei professionisti, sia valutata tenendo conto del contesto emergenziale.

Quindi non c’è nessuna assoluzione di massa, non c’è alcuna attinenza con i tanti drammatici fatti di cronaca di questo periodo. Nessuna cancellazione di responsabilità, ma solo l’esigenza di aiutare chi lavora in condizioni emergenziali. (segue)