Coronavirus: nuova protesta sindaco Messina sullo Stretto 'Questa storia deve finire'

Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – Nuova protesta del sindaco di Messina Cateno De Luca sullo Stretto contro gli arrivi in traghetto. Ieri sera il primo cittadino si è presentato ai traghetti e ha spiegato: "Sono di nuovo questa sera alla Rada San Francesco come forma di protesta perché ancora oggi pomeriggio c'erano centinaia di auto con passeggeri non autorizzati e senza certificazione. Questa storia deve finire, noi non ci facciamo prendere in giro spero che chi può intervenga questa volta in modo definitivo". E ha attaccato nuovamente il Viminale: "Fino ad ora qualcuno vuole rappresentare una realtà falsata, la sera del 23 marzo il ministro Lamorgese ha detto che era tutto a posto sono passate decine di automobilisti che non erano in ordine rispetto ai Dpcm e alle ordinanze e sono stati denunciati.

E ancora oggi prosegue questa situazione. Spero signor ministro che invece di denunciare il sottoscritto si agisca per tutelare i siciliani".