Coronavirus: Conte, 'no condizioni di dire cosa succederà 13 aprile'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – "Per quanto riguarda la fase 2, non siamo condizioni di anticipare una data. Ci stiamo costantemente confrontando con gli esperti e in questo momento ci riserviamo di seguire con loro l'evoluzione della curva. Anticipare ora, sarebbe dire una cosa priva di fondamento". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a chi gli chiedeva cosa succederà dopo il 13 aprile.