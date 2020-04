Coronavirus: Conte, 'Sace resterà in perimetro Cdp'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – I prestiti alle imprese verranno erogati "attraverso i canali finanziari tradizionali, con lo Stato che offrirà garanzia" per un approvviggionamento delle risorse per le aziende "celere, spedito, sicuro. Potenzieremo il fondo di garanzia per le Pmi" e si agirà "attraverso Sace, che resterà nel perimetro di Cassa deposito e prestiti". Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi seguita al Cdm.