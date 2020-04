Coronavirus: Meloni, 'screening a tappeto per riaprire e non vanificare sforzi fatti'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Crediamo si debba riaprire il prima possibile perchè l'Italia può reggere qualche settimana ma non va fatto l'errore di vanificare gli sforzi fatti finora". Lo dice il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, a Quarta Repubblica su Rete4.

"Io mi chiedo se non sia il caso di fare uno screening a tappeto. Ho sentito come tutti parlare di questi test sierologici. Oggi Iss ne ha parlato. Con questo test si possano avere risposte in poche ore e questo potrebbe essere uno strumento per fare uno screening e avere questo passaporto di immunità".