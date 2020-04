Coronavirus: Renzi, 'amareggiato da fake, ho firmato alcune denunce'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – "Mi ha molto amareggiato la diffusione di fake news su di me e soprattutto sui miei figli. L’odio che tanta gente sparge a piene mani è così ingiusto. E, soprattutto, mi fa male quando colpisce i miei cari, che non meritano di vivere così. Ho firmato alcune denunce penali in queste ore". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.