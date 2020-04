Coronavirus: sindaco Licata scrive al Prefetto, 'controlli per Pasqua e Pasquetta'

Palermo, 6 apr. (Adnkronos) – Il sindaco di Licata (Agrigento), Pino Galanti, ha scritto al Prefetto di Agrigento Dario Caputo, per chiedergli di "disporre il potenziamento dei controlli in vista del lungo weekend di Pasqua. Si teme un esodo verso il mare e le seconde case". "Chiedo con forza l'intervento immediato di Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, dottor Dario Caputo, al fine di disporre il potenziamento dei controlli di polizia nel territorio di Licata, in considerazione dell'approssimarsi delle festività Pasquali, nonché ad effettuare maggiore vigilanza in prossimità di tutti i plessi scolastici, considerato che si sono verificati atti di vandalismo – dice il sindaco – Abbiamo registrato, qualche giorno fa, persino il furto di attrezzature tecnologiche all'interno della scuola media “Bonsignore”. Chiedo a gran voce, al Prefetto di intervenire potenziando i controlli e la vigilanza sia ai varchi in entrata della città, sia all'interno del circuito urbano, ma anche su tutto il litorale, considerato che Licata è meta di villeggiatura balneare durante il periodo Pasquale.

Bisogna fermare il possibile esodo verso le seconde case".

"Da parte mia, d’accordo con il comandante Giovanna Incorvaia, garantisco che la Polizia Municipale, pur con le risorse ridotte di cui dispone e considerato l’impegno quotidiano nella raccolta e distribuzione di generi alimentari ai bisognosi, nel lungo weekend di Pasqua vigilerà sulle strade con tutti gli effettivi a disposizione"; spiega il sindaco.