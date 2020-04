Intergruppo parlamentare Spazio si unisce alla raccolta fondi 'Insieme per fermare il Covid'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Ognuno è chiamato a fare la propria parte, la Cabina di regia “Benessere Italia” organo di supporto tecnico-scientifico al Presidente del Consiglio nell’ambito delle politiche del benessere e della valutazione della qualità della vita dei cittadini, ne ha scelto uno particolarmente utile. Oltre alle molte iniziative di carattere emergenziale portate avanti sinora, spicca con particolare merito la raccolta fondi 'Insieme per fermare il Covid' coordinata dalla Cabina di Regia “Benessere Italia” promossa da ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) ASI (Automotoclub storico italiano) e UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite sull’infanzia). Un'importante partnership che ha superato in poche settimane già 1.5 milioni di euro. Fondo comune che verrà destinato all’acquisto di materiale sanitario messo a disposizione, grazie alla collaborazione del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP).

“Ci teniamo a comunicare che anche il Parlamento Italiano con l'intergruppo Spazio, tra i gruppi più attivi dell'emiciclo, si unisce nel patrocinare questa notevole iniziativa.

Un'iniziativa tra l'altro perfettamente in linea con gli obiettivi della sostenibilità delle Nazioni Unite che vedono nella salute uno dei 17 obiettivi più importanti da raggiungere. Sono certo che una volta passata la crisi, le persone di Benessere Italia continueranno a lavorare con nuovi progetti per garantire la salute pubblica”, dichiara Niccolò Invidia Coordinatore dell’intergruppo spazio. "Con i colleghi parlamentari degli intergruppi invitiamo i cittadini a fare la propria parte, ogni centesimo fa la differenza. Crediamo nella forza del crowd", conclude Invidia.